РКН заблокировал «Теплицу социальных технологий» и The Moscow Times

Роскомнадзор по требованию Генпрокураторы заблокировал сайт независимого просветительского проекта «Теплица социальных технологий», сообщает «Роскомсовобода». Кроме него под ограничения попали еще несколько интернет-ресурсов.

Так, заблокированными оказались сайт Андрея Шипилова, облачная платформа для получения геопространственных данных и анализа спутниковых изображений для нужд бизнеса и научных целей EOS, Ukraїner, украинская газета «Закон и бизнес». Все перечисленные ресурсы, кроме последнего, заблокированы со всеми доменами и поддоменами. Причиной их блокировки «Роскомсвобода» называет военную цензуру.

Также РКН окончательно заблокировал сайт русской службы The Moscow Times. Он перестал открываться еще в марте, когда Роскомнадзор внес в реестр несколько отдельных ссылок на материалы проекта. Домен издания был внесен в список в начале октября.