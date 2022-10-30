Daily Mail: «агенты Кремля» взломали личный телефон Трасс, когда та была главой МИД Великобритании

Связанные с Россией хакеры взломали личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. На тот момент она еще занимала должность министра иностранных дел страны.

По данным издания, «агентам Кремля» удалось получить доступ к «сверхсекретным деталям переговоров» с ключевыми международными партнерами Лондона. Хакеры также смогли получить доступ к частным беседам с ее ведущим политическим союзником Квази Квартенгом, в которых звучала критика в адрес Бориса Джонсона. Предполагается, что в телефоне также хранились детали переговоров с представителями других стран по ситуации в Украине, в том числе подробные обсуждения о поставках оружия Киеву.

Собеседник издания, осведомленный об инциденте, сказал, что взлом телефона Трасс «вызвал абсолютную суматоху» среди высокопоставленных британских чиновников. «Для разведывательных служб не очень хорошо, если деликатными сообщениями в телефоне министра иностранных дел могут так легко завладеть шпионы, предположительно работающие на путинскую Россию», — заявил он.

О взломе стало известно летом, однако тогдашний премьер-министр Борис Джонсон скрыл информацию об инциденте. Последствия случившегося были настолько серьезными, что телефон Трасс решили поместить в «сейф в охраняемом правительственном учреждении». Уточняется, что содержавшиеся в нем данные были слишком «компрометирующими».

По данным Sky News, в британском правительстве призвали провести срочное расследование в связи со взломом телефона Трасс. Либеральные демократы и Лейбористская партия назвали выдвинутые обвинения «чрезвычайно серьезными» и «вызывающими беспокойство».