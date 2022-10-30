Правительство РФ расширило перечень «недружественных стран». В списке оказались 11 территорий, принадлежащих Великобритании. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Список новых территорий, признанных РФ недружественными, опубликован в официальном Telegram-канале ведомства. В него вошли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.