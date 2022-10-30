Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о выходе из «зерновой сделки»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о выходе из «зерновой сделки». Дипломат опубликовал в своем Twitter пост с соответствующим призывом к российским властям.

«Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», — говорится в посте.

Ранее с аналогичным призывом к России выступили власти США. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаление в связи с принятым РФ решением, а также обвинил власти страны в использовании продовольствия в качестве оружия.

«Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью и работать над обеспечением людей по всему миру преимуществами, которые обеспечивает инициатива»,— заявил он.

Накануне Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в «зерновой сделке» якобы из-за вчерашних атак беспилотников на свои корабли. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из «зерновой сделки» стало известно еще две недели назад.

