Домен t.me появился в реестре заблокированных, а затем исчез

Роскомнадзор накануне включил домен t.me в реестр заблокированных. После того, как СМИ обратили на это внимание, в ведомстве заявили, что блокировка Telegram «в настоящее время на территории России исключена».

Генпрокуратора РФ также заявила, что не направляла РКН требование об ограничении доступа к мессенджеру. После этого домен t.me из реестра заблокированных исчез.



Проект «Роскомсвобода» объяснил, что Генпрокуратура потребовала заблокировать три конкретных публикации в Telegram, однако Роскомнадзор внес в реестр блокировок весь домен. Речь идет о постах с призывом ВСУ к российским военным «не становиться удобрением» в каналах пса Патрона, «Реальная война» и «Плотина».