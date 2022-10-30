Четырех сестер из Дагестана более 10 часов удерживали на КПП «Верхний Ларс», угрожая отдать родственникам

Российские пограничники более 10 часов удерживали четырех сестер из Дагестана на КПП «Верхний Ларс», угрожая отдать родственникам, применявшим к ним насилие. После вмешательства правозащитников девушки все же смогли пересечь российско-грузинскую границу, сообщает «Кризисная группа CK SOS».

«Наши подзащитные покинули территорию пропускного пункта Грузии и уже находятся в более безопасном месте», — говорится в сообщении правозащитного проекта, оказывающего помощь людям на Северном Кавказе.

Проблемы с выездом из России у сестер Аминат Газимагомедовой (24 года), Патимат Магомедовой (19 лет), Хадижат (20 лет) и Патимат Хизриевых (18 лет) возникли накануне в субботу. Сотрудники пограничного пункта забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию. Несмотря на то, что все четверо являются совершеннолетними, пограничники интересовались, дали ли им разрешение на передвижение родители. Вскоре выяснилось, что они сбежали из дома еще три месяца назад, спасаясь от домашнего насилия: их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж.



Родственники сестер эти обвинения отрицают. На КПП «Верхний Ларс» приехали мать Хадижат и Патимат Хизриевых, а также их двоюродный брат. Правозащитники убедили пограничников не пускать их к девушкам. Их отец Гаджимурад Хизриев заявил, что его дочерям «перевернули мозг» и он намерен вернуть их домой. Обвинения в применении насилия по отношению к ним он отверг.



При содействии правозащитников девушек наконец пропустили на нейтральную зону. Через час стало известно, что сестрам удалось пройти границу с Грузией. Ближе к двум часам ночи в кризисной группе заявили, что подзащитные уже находятся в «более безопасном месте».

