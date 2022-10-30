В массовой давке в центре Сеула погиб как минимум 151 человек

UPD: Еще одна россиянка погибла в давке в Сеуле, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в РК. Таким образом их число выросло до четырех.



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UPD: Число иностранцев, погибших в давке в Сеуле, выросло до 22, сообщают СМИ. Среди жертв оказались гражданин Узбекистана и студентка из Казахстана.

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По меньшей мере 151 человек погиб в давке во время празднования Хэллоуина в центре Сеула. Среди жертв трагедии трое россиянок, сообщило посольство РФ в Республике Корея в своем Telegram-канале.

«Полиция РК передала информацию о третьей погибшей россиянке в результате трагических событий в районе Итхэвона. Выражаем соболезнования семье и близким погибшей», — говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших выросло до 151, передает агенство «Ренхап» со ссылкой на местные власти. Среди них как минимум 19 иностранных граждан — из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. Также ранения получили 82 человека, 19 из них — серьезные. Правительство Южной Кореи получило как минимум 3,5 тысячи сообщений о пропаже людей.

По словам представителя пожарной службы, большинство погибших — несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет. Медики реанимировали пострадавших прямо на улице.

Люди задыхались в давке, устроенной участниками празднования Хэллоуина в центре Сеула, где много ночных клубов, ресторанов и кафе. Давка произошла, когда люди массово хлынули на узкую улицу. Южная Корея в этом году впервые после пандемии COVID-19 отмечала Хэллоуин без каких-либо ограничений.

Фото: REUTERS / Kim Hong-ji