248-й день боев: главное

Власти Севастополя сообщили о серии атак украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. По словам губернатора Михаила Развозжаева, система противовоздушной обороны отразила все атаки дронов, которые начали бить по целям с 4:20 утра.

Тем временем, Минобороны РФ назвало атаку беспилотников «терактом». По данным ведомства, ВСУ выпустили по кораблям Черноморского флота девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в Южной бухте. Городской системе ПВО удалось отразить все удары, сообщили в министерстве.

Украинские СМИ со ссылкой на данные СБУ утверждают, что в результате утренней атаки были подбиты как минимум три корабля Черноморского флота, в том числе «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Они стали мишенью дронов из-за размещения на них «Калибров».

Комментируя атаки беспилотников на Севастополь, Минобороны РФ заявило, что ее подготовкой занимались «специалисты ВМС Великобритании». В российском военном ведомстве также завили о якобы причастности Лондона к диверсиям на «Северных потоках».

Аналогично заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», — написала она в своем Telegram-канале.

Министерство обороны Великобритании назвало «ложью эпического масштаба» обвинения российской стороны в свой адрес. «Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о западе», — заявили в ведомстве.

Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке якобы из-за сегодняшних атак беспилотников. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суды были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из зерновой сделки стало известно еще две недели назад.

Российские провластные Telegram-каналы и Z-блогеры сообщили о возможной отставке командующего ЦВО Александра Лапина. Информацию об этом подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением, а также телеканал ЧГТРК «Грозный». Тем временем, источник «URA.ru» увольнение генерал-полковника не подтвердил, заявив, что ему дали трехнедельный отпуск.

Александр Лапин запомнился тем, что несколько раз становился объектом критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Так, после отступления российских войск из Лимана чиновник назвал генерал-полковника «бездарью» и заявил, что его покрывают руководители в Генштабе. Он призвал разжаловать его до рядового, лишить наград и отправить на передовую «смывать кровью свой позор».

Лапин также прославился после того, как наградил своего сына, командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина, медалью Жукова за «освобождение» Черниговской области. Он сделал это в тот день, когда Россия объявила об отступлении из региона.

Россия и Украина провели новый обмен пленными. По данным Минобороны, домой вернулись 50 российских военнослужащих. Тем временем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 52 бойцов ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что теми, кто выкладывает фото и видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе, «будут заниматься спецслужбы». С соответствующим заявлением он выступил перед журналистам в субботу.

Также было принято решение закрыть доступ к прямым трансляциями с городских камер видеонаблюдения, добавил чиновник. По его словам, запрет продлится до окончания действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе. Камеры смогут просматривать лишь представители спецслужб.

Оккупационные власти Луганской области сформировали по меньшей мере два штрафных батальона из людей, осужденных или задержанных после начала боевых действий в Украине, сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, их ставят «на острие атаки».

Британская разведка считает, что вывоз останков князя Потемкина и памятника ему из Херсона свидетельствует о предстоящем отступлении российских войск из города. Эвакуация его останков подчеркивает то значение, которое президент России придает своему историческому оправданию вторжения, говорится в сводке Минобороны Великобритании. Мнение о скором отступлении армии РФ также подкрепляется эвакуацией местных жителей.

Американский Институт изучения войны обратил внимание на критику Рамзаном Кадыровым командующего ЦВО Александра Лапина и одновременно с этим его высокую оценку деятельности ЧВК «Вагнер». «Критика Кадыровым Лапина указывает на дальнейшую фрагментацию провоенного сообщества, что может позволить Пригожину получить больше власти в долгосрочной перспективе», — отмечается в сводке.

Аналитики считают, что российское командование лжет об удачном наступлении в районе Бахмута в Донецкой области, чтобы изобразить успехи хотя бы в одном секторе на фоне проблем на северо-востоке и юге Украины. Даже сам Пригожин признавал продвижение всего на 100-200 метров в день, отмечают авторы обзора.

Объявление о завершении мобилизации стало попыткой восстановить авторитет Шойгу и уравновесить растущее влияние Пригодна и его ЧВК «Вагнер», считают в ISW. Однако аналитики сомневаются, что мобилизационные мероприятия сыграют решающую роль в укреплении боевой мощи России. По их данным, Путин намерен разделить призывников на две группы — первую бросить в наступление, а вторую — на вспомогательные операции. Таким образом, в активных боевых действиях будут принимать участие около 150 тысяч человек.