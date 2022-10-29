Россия вышла из зерновой сделки

UPD: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал выход России из зерновой сделки «агонией преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Примитивность русского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный. Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах. Все слишком примитивно и предсказуемо», — написал он.

Тем временем в МИД РФ уточнили, что действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок, поскольку Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, передает ТАСС.

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Россия приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с атаками беспилотников на корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суды были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». По этой причине РФ «приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов».

О планах России выйти из зерновой сделки стало известно еще две недели назад — об этом рассказал посол России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В интервью Reuters он изложил содержание письма российского руководства генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором высказывались претензии о реализации соглашения.

Спустя несколько дней состоялось закрытое заседание Совбеза ООН. По его итогам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия откажется продлевать зерновую сделку. Москва выступила против исследования иранских дронов и потребовала упростить экспорт российских удобрений.

Турция, Россия, Украина и ООН подписали четырехстороннее соглашение о содействии вывозу зерна из украинских портов в конце июля. Документ зафиксировал создание коридора, по которому украинское зерно вывозилось по Черному морю.