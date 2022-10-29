Еврокомиссар Дидье Рейндерс оценил возможность международного трибунала над Путиным

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал возможной подачу иска против президента России Владимира Путина в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Такое мнение он озвучил в интервью газете Berliner Morgenpost и другим изданиям медиагруппы Funke.

Дидье Рейндерс сообщил, что во время посещения Бородянки увидел «весьма отчетливые доказательства вероятных военных преступлений». Он отметил, что доказательства уже собраны по 37 тысячам случаев, по более чем 3200 из них уже проводится расследование.

«Впервые расследование подобных преступлений идет с самого первого дня войны. Для тех, кто их совершил, риск быть привлеченными к ответственности сохраняется до конца их жизни. Это касается, естественно, и Путина, если уголовное преследование будет начато и в его отношении», — заявил Рейндерс.

По мнению еврокомиссара, МУС начнет рассматривать первые судебные процессы по военным преступлениям в Украине до конца текущего года. Однако для этого Украине необходимо ратифицировать Римский статут — тогда суд в Гааге сможет расследовать военные преступления с обеих сторон, отметил он.

«Хотя никаких свидетельств совершения военных преступлений Украиной нет. Ведь агрессором является Россия», — поделился мнением еврокомиссар.

Рейндерс добавил, что власти Украины обсуждают возможность создания дополнительного международного трибунала для суда над российскими военными преступниками. По его словам, страны G7 могут обсудить этот вопрос на встрече в ноябре. Однако сам он считает, что сперва необходимо использовать уже существующие инструменты правосудия.