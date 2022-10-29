Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области

По меньшей мере три частных домовладения повреждены в результате обстрела хутора Старый Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра», — говорится в сообщении.

С начала боевых действий населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. За последний месяц под огнем чаще всего оказывается приграничный город Шебекино. ВСУ атакуют энергетическую инфраструктуру города.