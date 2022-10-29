Z-блогеры сообщают об отставке командующего ЦВО Александра Лапина

UPD: Источник «URA.ru» не подтвердил отставку Лапина. Собеседник издания сообщил, что генерал-полковнику дали трехнедельный отпуск. «В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — рассказали порталу.

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UPD: Информацию об отставке Лапина подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением. Также об увольнении командующего сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный».

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Генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России, якобы снят со своей должности. Об этом сообщают российские провластные Telegram-каналы и Z-блогеры со ссылкой на свои источники.

«По предварительным данным, командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности», — сообщил пророссийский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Официального подтверждения этой информации нет.

Александр Лапин запомнился тем, что несколько раз становился объектом критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Так, после отступления российских войск из Лимана чиновник назвал генерал-полковника «бездарью» и заявил, что его покрывают руководители в Генштабе. Он призвал разжаловать его до рядового, лишить наград и отправить на передовую «смывать кровью свой позор».

Лапин также прославился после того, как наградил своего сына, командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина, медалью Жукова за «освобождение» Черниговской области. Он сделал это в тот день, когда Россия объявила об отступлении из региона.



