Минобороны Великобритании заявило о своей непричастности к диверсиям на «Северных потоках»

Министерство обороны Великобритании назвало «ложью эпического масштаба» заявление российского военного ведомства о якобы причастности Лондона к диверсиям на «Северных потоках». Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter-аккаунте британского военного ведомства.

«Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о западе», — говорится в официальном заявлении

Комментируя атаки беспилотников на Севастополь, Минобороны РФ заявило, что ее подготовкой занимались «специалисты ВМС Великобритании». В российском военном ведомстве также завили о якобы причастности Лондона к диверсиям на «Северных потоках».

О якобы причастности Великобритании к «терактам», совершенным против России, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», — написала она в своем Telegram-канале.