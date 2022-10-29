На полигоне в Мулино умер мобилизованный из Владимирской области

В России зафиксировали еще одну смерть мобилизованного до отправки на фронт. Погибшим оказался 45-летний Роман Фарафонов из Владимирской области.

Инцидент произошел 24 октября. Как сообщает «Довод», Фарафонов умер во время учений на полигоне Мулино в Нижегородской области. По данным Telegram-канала, смерть наступила в результате несчастного случая. Танк, в котором находился мобилизованный, заглох и был взят на буксир. По этой причине экипажу боевой машины пришлось переместиться на башню. Из-за наезда на кочку стопор башни сорвался, а военный оказался зажат между дулом и броней танка.

Ранее сообщалось о гибели двух мобилизованных в Омской и Оренбургской областях. Они умерли еще до отправки на фронт — первый скончался в воинской части, второй — в лагере для мобилизованных.

Фото: «Довод»