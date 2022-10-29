ТАСС: Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Журналистка получила статус свидетеля.

Тем временем адвокат Сергей Бадамшин в разговоре с «Осторожно, новости» сообщил, что у Собчак «не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой». По его словам, по делу привлечены два лица.

Ранее ТАСС сообщал, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.

На этой неделе в доме у Собчак прошел обыск. Силовики приходили к ней в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, которые, как утверждается, имеют отношение к Telegram-каналу «Тушите свет». Их поместили под стражу до 24 декабря.



