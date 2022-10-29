Россия и Украина провели новый обмен пленными

UPD: Россия и Украина подтвердили обмен пленными. По данным Минобороны, домой вернулись 50 российских военнослужащих. Тем временем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 52 бойцов ВСУ.

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Назначенный российскими властями глава Донецкой «народной республики» Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой народной республики, двое — из Луганской народной республики. Ждем ребят дома», — написал Пушилин.

Украинская сторона пока не подтвердила обмен.



