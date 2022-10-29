Военный аналитик Скотт Риттер вернулся в Twitter

Американский военный аналитик и автор статей для RT Скотт Риттер заявил о своем возвращении в Twitter. Он опубликовал в соцсети соответствующий пост.

«Я вернулся. Тест, тест, тест. Буча была военным преступлением. Это сделала Украина. Тест, тест, тест», — такой твит оставил Риттер после возвращения в соцсеть.

Риттер потерял доступ к учетной записи в апреле этого года после слов о том, что за трагедией в Буче стоят украинские власти. В сентябре он создал анонимный аккаунт. После покупки Маском Twitter Риттер заполнил пустую страничку личными данными. В одном из своих первых постов он обвинил Украину в военных преступлениях в Буче.

Накануне стало известно, что Илон Маск стал новым владельцем Twitter. О сделке говорили еще весной этого года, несколько раз договоренности срывались, однако в четверг Маск уволил топ-менеджеров и написал в своем Twitter: «Птица свободна» — намекая на логотип компании и свои прошлые заявления о введении в соцсети настоящей свободы слова.

Маск планирует убрать опцию пожизненной блокировки аккаунтов, а значит ранее забаненные пользователи смогут вернуться в Twitter. Доступ к учетной записи уже вернули рэперу Канье Уэсту. Ранее его лишили аккаунта за антисемитский твит.

Американский предприниматель также пообещал сотрудникам компании не сокращать штат компании на 75%. Twitter нужен ему, чтобы заработать больше денег и «попытаться помочь человечеству, которое я люблю». Сделка по покупке Twitter составила 44 млрд долларов.