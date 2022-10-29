Mash: власти планируют лишить всех званий российских артистов, осудивших боевые действия в Украине

UPD: Минкульт опроверг информацию о разработке законопроекта о лишении званий артистов, уехавших из России.

«Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

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Минкультуры РФ разрабатывает законопроект об отзыве всех званий у артистов, осудивших боевые действия в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash без ссылки на источник.

По данным Mash, инициатива коснется всех, кто осудил или не поддержал действия российских властей в Украине. При этом остались они в России или нет, не имеет значения. Так, под действие нового законопроекта могут попасть покинувшие РФ Алла Пугачева, Максим Галкин и Андрей Макаревич, а также оставшийся в стране Валерий Меладзе. У них планируют «забрать выданные ранее звания», аннулировать им «корочки», а также «лишить выплат», отмечают авторы Telegram-канала.

«Насколько суровой будет кара — пока обсуждают. По нашей информации, в планах есть даже отмена присвоения гражданства», — говорится в сообщении.

