Развозжаев запретил съемку работы системы ПВО в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что теми, кто выкладывает фото и видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе, «будут заниматься спецслужбы». С соответствующим заявлением он выступил перед журналистам в субботу.

Развозжаев отметил, что неоднократно обращался к местным жителям с просьбой не размещать в открытом доступе кадры работы системы ПВО. Он также напомнил, что с аналогичным призывом выступали в Минобороны РФ и спецслужбах.

«По отдельным, особенным видео-фрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать систему обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров закончено. С теми, кто до сих пор не понял, будет проводиться специальная работа», — заявил губернатор Севастополя журналистам.

Также было принято решение закрыть доступ к прямым трансляциями с городских камер видеонаблюдения, добавил чиновник. По его словам, запрет продлится до окончания действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе. Камеры смогут просматривать лишь представители спецслужб.