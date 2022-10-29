Арестович: пророссийские власти создают штрафбаты для участия в боевых действиях в Украине

Оккупационные власти Луганской области сформировали по меньшей мере два штрафных батальона из людей, осужденных или задержанных после начала боевых действий в Украине. Об этом советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE».

«Они [пророссийские власти] начали формировать [штрафбаты] из людей, которые отбывают наказание, уже осужденных в ходе этой войны, осужденных либо задержанных. Причем это касается как просто уголовников, так и провинившихся военнослужащих», — сказал политик.

По словам Арестована, штрафбаты набираются из военнослужащих, осужденных по уголовным статьям и «провинившихся» в чем-либо. Как минимум два таких батальона уже принимают участие в боевых действиях на бахмутском направлении, утверждает советник главы Офиса президента. По его данным, их ставят «на острие атаки».