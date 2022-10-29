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#Новости

Арестович: пророссийские власти создают штрафбаты для участия в боевых действиях в Украине

29.10.2022

По его словам, на бахмутском направлении действуют как минимум два таких батальона

Оккупационные власти Луганской области сформировали по меньшей мере два штрафных батальона из людей, осужденных или задержанных после начала боевых действий в Украине. Об этом советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE».

«Они [пророссийские власти] начали формировать [штрафбаты] из людей, которые отбывают наказание, уже осужденных в ходе этой войны, осужденных либо задержанных. Причем это касается как просто уголовников, так и провинившихся военнослужащих», — сказал политик.

По словам Арестована, штрафбаты набираются из военнослужащих, осужденных по уголовным статьям и «провинившихся» в чем-либо. Как минимум два таких батальона уже принимают участие в боевых действиях на бахмутском направлении, утверждает советник главы Офиса президента. По его данным, их ставят «на острие атаки».

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