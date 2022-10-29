Сенатор Нарусова назвала «фейком» информацию о своей отставке после отъезда дочери

Член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова опровергла информацию о своей возможной отставке после отъезда ее дочери Ксении Собчак из России. Об этом она заявила в разговоре с РИА «Новости».

«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», — сказала сенатор агентству.

Ранее в Telegram-канале «Ракова позвонит» появилась информация о том, что Нарусова планирует покинуть свой пост на следующей неделе. В посте утверждается, что заявление об этом уже якобы написано. Кто является источником данной информации, не уточняется.

Сенатор Людмила Нарусова является матерью журналистки Ксении Собчак, в подмосковном доме которой на этой неделе прошли обыски. Силовики приходили к ней в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, которые, как утверждается, имеют отношение к Telegram-каналу «Тушите свет».

ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.

Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Тушите свет». «Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет», ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — сообщила журналистка.

Несмотря на это, правоохранительные органы в России могут организовать доследственную проверку в отношении Собчак. Дело в том, что журналистка могла не уведомить миграционную службу о наличии израильского гражданства, по которому она въехала на территорию Литвы.

