Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до 20 лет. С соответствующим заявлением он выступил на съезде партии «Гражданский договор» в субботу.

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре 2020 года. Трехстороннее соглашение об остановке наступления и отводе войск Россия, Армения и Азербайджан подписали 9 ноября 2020 года. Боевые действия в зоне конфликта до недавнего времени были прекращены, но ситуация вновь обострилась в августе текущего года.