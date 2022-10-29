Мобилизованные из Белгородской области попали в украинский плен

Родственники мобилизованных из Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой вернуть их близких из украинского плена. Пользователи узнали своих родных на видео, размещенном в одном из украинских Telegram-каналах, обратила внимание ASTRA.

На опубликованных кадрах попавшие в плен российские военные рассказывают на камеру, откуда они родом. Большинство из них оказалось из Белгородской области. Всего перед камерой появилось 12 человек. Узнав в них своих родственников, пользователи соцсетей стали оставлять губернатору Вячеславу Гладкову комментарии с просьбой вернуть пленных домой. Вот один из них:

«Меня зовут Юлия, пишу Вам со страницы дочери, я жена мобилизованного, который 2 недели не выходил на связь, после того как его отправили из Валуек с его слов в Луганск. Сегодня в 10-01 он вышел на связь по видео и сообщил, что он В ПЛЕНУ, на передовую кинули в первый же день, взяли сегодня, ребята-украинцы, говорит, нормальные, никаких требований и угроз не звучало, на мой вопрос где находится не мог ответить, а как помочь — сказал: «Звони Гладкову». <…> Супруга зовут Жилин Руслан Викторович 12.11.1991 г. рождения. На видео ниже мой муж четвёртый».

Гладков подтвердил, что несколько белгородцев попали в плен. Он заверил, что отправил «все необходимые письма в соответствующие министерства» и уже предпринимает меры, чтобы «вернуть белгородцев домой». То же самое ответил и руководитель администрации губернатора Иван Будлов.