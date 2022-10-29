В Кемерове пытались поджечь военкомат

Жительница Кемерова попыталась поджечь местный военкомат. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Инцидент Кемерово».



Инцидент произошел в Заводском районе города вечером в пятницу. Судя по кадрам в соцсетях, это сделала женщина. Виновницу инцидента задержали, ее дальнейшая судьба неизвестна.

«На сигнал о пожаре в административном здании по проспекту Ленина выезжали 2 отделения пожарной охраны. Возгорание ликвидировано. Площадь 0,2 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время здание военкомата оцеплено.





