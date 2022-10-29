Close

#Новости

Гросси заявил, что разочарован темпами создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

29.10.2022

МАГАТЭ ведет переговоры об этом вот уже почти два месяца

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «очень разочарован» темпами создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил на мероприятии, организованном Фондом Карнеги в Вашингтоне в пятницу, передает CNN.

«Для меня создание защитной зоны вокруг АЭС — это самое очевидное, что может быть. Как вы можете обстреливать атомную электростанцию, ради всего святого?» — заявил Гросси.

Гросси начал консультации с Россией и Украиной по созданию защитной зоны вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы еще в сентябре. По его словам, для создания такой зоны необходимо соглашение между Москвой и Киевом. Вопрос усложняется тем, что стороны «находятся в состоянии военного конфликта». По этой причине МАГАТЭ не может добиться полной демилитаризации станции, отметил Гросси.

Агентство 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.