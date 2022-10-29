Находящиеся в Елани мобилизованные попросили собрать им деньги на снаряжение

Мобилизованные, размещенные в учебном центре в Елани под Екатеринбургом, записали видеообращение с просьбой собрать им деньги на снаряжение. Об этом сообщает «ТВ2». По данным издания, ролик записан 28 октября.

В «ТВ2» обратили внимание на видео, которое стало активно распространяться в соцсетях. В нем группа мобилизованных обращается к землякам с просьбой перевести им деньги на снаряжение «для качественного выполнения боевых задач». Будущие солдаты при этом отмечают, что не имеют каких-либо претензий к командованию. Список необходимых товаров состоит из 35 наименований.

Издание выяснило, что ролик был записан в воинской части в Елани, где в настоящее время размещены около 400 мобилизованных из Томской области. Авторы видеообращения отмечают, что обещания томской администрации об обеспечении военных всем необходимым выполнены не были. Родственница участника съемки утверждает, что не меньше половины из 100 тысяч рублей, выданных властями региона, мобилизованные тратят на снаряжение.



Ранее замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров запретил отправлять мобилизованных из учебного центра в Елани на фронт. По его мнению, там недостаточно хорошо обучают будущих солдат. О решении Евкурова в беседе с 66.ru сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

В начале октября стало известно о гибели сразу троих мобилизованных в Уральском окружном учебном центре (ОУЦ) в Елани, один из них покончил с собой. Размещённые там солдаты неоднократно жаловались командованию на нехватку спальных мест, отсутствие необходимых предметов гигиены, а также недостаток военной техники. 14 октября депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что оттуда демобилизовали около 700 резервистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края.





