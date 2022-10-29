Максима Каца* и Андрея Заякина объявили в розыск

UPD: Кац* сообщил, что является фигурантом уголовного дела о военных «фейках».

«На самом деле, я уже несколько месяцев знаю об уголовном деле — статья 207.3, о фейках про армию. Узнал о нем забавно — заказал официальную справку об отсутствии судимости, там и было написано», — написал он в твиттере.



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МВД объявило в федеральный розыск оппозиционера Максима Каца* и основателя «Диссернета» Андрея Заякина. Их карточки появились в базе разыскиваемых лиц ведомства, обратила внимание «Медиазона»*.

Основанием для розыска в карточках указывается «статья УК». Что именно вменяют Кацу, не уточняется. Тем временем Заякин является фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1, ст. 282.3 УК РФ). Кац в настоящее время находится в Израиле, местоположение Заякина неизвестно.

О задержании Заякина стало известно в конце августа. Основанием для возбуждения уголовного дела стал перевод 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)**. Другие обстоятельства дела пока неизвестны. Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По предъявленным обвинениям ему грозит до 8 лет колонии.



*Максима Каца и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами».

**ФБК был признан «иностранным агентом» и «экстремистской организацией», а после — ликвидирован.

