Беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте

UPD: UPD: Система противовоздушной обороны отразила все атаки беспилотников в Севастополе, заявил Развозжаев. По его словам, ПВО отбивала дроны, начиная с 4:30 утра. Российские военные в числе прочих уничтожил надводный беспилотник в акватории Черного моря.

От работы ПВО в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулев лопнуло стекло на окне. Инцидент обошелся без пострадавших.

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Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Об этом в своем Telegram-канаел сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — написал ночью Михаил Развозжаев. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как отмечает «Интерфакс», жители Севастополя рассказали о громких взрывах в центре города и ярких вспышках в небе. Ранее в городе продлили «желтый» уровень террористической опасности, он продлится как минимум до 12 декабря.

Местные власти также сообщили о решении перекрыть водное пространство у входа в бухту. Движение паромов и катеров в акватории временно приостановлено.

Фото: соцсети