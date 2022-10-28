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#Новости

Минюст признал «иноагентами» гендиректора «Дождя», его журналистов, а также книжный сервис

28.10.2022

Вместе с компанией в реестре еще шесть человек

Как и принято в пятницу вечером, Минюст России пополнил реестр «иноагентов». 

СМИ-«иноагентами» признали Алексея Докучаева, Андрея Баева и ЗАО «Букмейт Лимитед» (Ирландия) — это сервис электронных и аудиокниг. Докучаев и Баев также связаны с компанией, пишет «ОВД-Инфо»*. Докучаев также сооснователь издательства Individuum.

Физлицами-«иноагентами» стали журналистка Екатерина  Котрикадзе, адвокат Михаил Беньяш, гендиректор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева, журналисты Тарас Березовец, Иван Яковина и Владимир Роменский. Все они, по версии Минюста, получают финансирование от Украины. 


*«ОВД-Инфо» и «Дождь» Минюст России считает «иностранными агентами».

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