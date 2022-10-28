247-й день боев: главное

Associated Press сообщает, что США выделят Украине помощь в 275 млн долларов. Деньги направят на поддержку усилий ВСУ по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны. В рамках пакета помощи Киев получит HIMARS и боеприпасы к ним.

сообщает, что США выделят Украине помощь в 275 млн долларов. Деньги направят на поддержку усилий ВСУ по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны. В рамках пакета помощи Киев получит HIMARS и боеприпасы к ним. Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов говорил о том, что в Херсоне закончилась эвакуация мирных жителей: он рассказал, что побывал в порту и на переправе через Днепр. На ней больше нет людей, добавил Аксенов: «все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ». Генштаб ВСУ сообщает, что эвакуация не закончилась. Вместе с ней на территории региона усилили фильтрационные мероприятия. Одновременно с вывозом людей в Красный Маяк, Новорайск и Змиевку перебрасывают мобилизованных россиян.

На заседании Совета безопасности ООН по биолабораториям в Украине заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо сказал, что биолабораторий в стране нет. AP отмечает, что он сослался на данные представителя Совбеза еще более высокого ранга. Отвергла наличие в Украине разработки биологического оружия и посол США Линда Томас-Гринфилд, которая добавила, что у США нет программы биологического оружия.

Однако постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал о зараженных вирусами комарах США.

«Известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами. Все это вызывает опасения у России. Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», — цитирует Небензю ASTRA.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении «частичной» мобилизации в России. Путин еще не подписал указ об окончании мобилизации. Она длилась с 21 сентября, в ряды армии призвали 300 тыс. человек, сказал Шойгу. «Медиазона»* подсчитала, что мобилизованных около 500 тыс. человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова критиковал командующего группировкой «Центр» Александра Лапина. Зато создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина он назвал «братом», прирожденным воином, а его бойцов — настоящими профессионалами, патриотами России. Кадыров добавил, что пытается установить связь с Лапиным в последние дни, но его ребята не могут найти генерала. Он раскритиковал его за сдачу Красного Лимана и проблемы на других позициях.

«С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — добавил Кадыров.

Критика командования Минобороны растет давно. Западные источники говорили о том, что Путин все больше прислушивается к Пригожину–Кадырову и недоволен командованием Минобороны.

Недовольны боевыми действиями и силовики. Их пугает число погибших и как раз то растущее влияние, которые Кадыров–Пригожин оказывают на Путина. Об этом рассказала DW* экс-сотрудница структур ФСБ, бежавшая из России.

«Путин и его окружение — это просто бандиты, которые за все время своего правления ничего хорошего не сделали. Зачем нужно было за восемь последних лет присоединять чужие территории других государств путем незаконных референдумов, угроз террора? Для чего? Если в нашей стране люди живут в нищете?» — задается вопросом бывшая сотрудница силовых структур.

Поддерживает выходцев из российских силовых структур Gulagu.Net. Создатель организации Владимир Осечкин* рассказал, что бывшие силовики просто бегут из России и готовы давать показания против системы.

В Украину приедут эксперты МАГАТЭ: они будут искать следы «грязных бомб», о которых всю неделю говорят российские чиновники и Владимир Путин. По информации ВВС , инспекторы будут искать любую возможную не заявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб».

«Агентство»* подсчитало, что в России на ремонт бомбоубежищ выделят меньше денег, чем годом ранее: 530 млн рублей против 700 млн рублей. Только на московские бомбоубежища в прошлом году ушло 250 млн рублей всего за 10 месяцев. В этом году выделили 130 млн рублей. В некоторых регионах траты снизили в разы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию об обстреле одного из чеченских подразделений в Херсонской области. По его информации, погибли 23 человека и 58 получили ранения, четверо с тяжелыми травмами. Украинские источники сообщали о сотнях погибших.

Разведка Британии считает, что Россия переходит на долгосрочные оборонительные позиции на большинстве участков линии фронта. Мобилизованными усилили некоторые подразделения к западу от Днепра. Однако укомплектование остается недостаточным. В сентябре российские офицеры описали роты на Херсонском направлении как состоявшие из шести-восьми человек в каждой. Даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативная схема останется уязвимой. Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется восстановить более качественные мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили вчерашнюю речь Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами. Он говорил, что «единственной реальной гарантией украинского суверенитета» может быть только Россия, которая «создала» Украину. То, что украинцы и русские — один народ, он назвал «историческим фактом».

*«Медиазону», DW, Владимира Осечкина Минюст России считает «иностранными агентами».

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».