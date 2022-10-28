В Украине погиб сын мичмана, служившего на подлодке «Курск»

Власти Баймакского района Башкортостана подтвердили гибель 25-летнего Даниса Ишматурова, сына мичмана Фаниса Ишмуратова, погибшего на атомной подводной лодке «Курск». Он служил на судне техником турбинной группы.

«Коммерсант» получил подтверждение о гибели Дениса Ишматурова в пресс-службе администрации Баймакского района. С 2021 года он служил на 201-й российской военной базе в Таджикистане по контракту. В зону боевых действий он также отправился как контрактник. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Тело Ишматурова еще не привезли в Башкирию. Молодого человека планируют похоронить в родном селе. Дата похорон пока не назначена.

Данис Ишматуров был сыном одного из моряков, служивших на затонувшей подлодке «Курск». Трагедия произошла в Баренцевом море в августе 2000 года. Судно принимало участие в «комплексной боевой подготовке кораблей Северного флота». Подлодка вышла в море 10 августа, а утром 12 августа, согласно плану учений, выпустила перекисно-водородную торпеду. Ее пуск привел к взрыву на борту подлодки и унес жизни сразу 95 человек. Через 2 минуты на борту произошел второй взрыв.

В живых после ЧП осталось лишь 23 подводника. Они перешли в «отсек живучести», прихватив с собой запасы еды, и стали ждать помощи. Однако поисковые работы начались лишь спустя 29 часов. В течение трех дней моряки подавали сигналы SOS с помощью азбуки Морзе, 15 августа они прекратились. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Ранее «Коммерсант» публиковал спецпроект про детей моряков, служивших на подложке «Курск». Данис Ишматуров, среди прочих, рассказал изданию свою историю.

«Сейчас я рядовой. Отец был мичманом, в сухопутных войсках это, получается, прапорщик. Я хочу догнать отца по погонам. Мечтаю получить звание офицера, воспитать много детей, минимум семерых, хочу быть многодетным отцом. Чтобы были дом, банька, дети, чтобы мама радовалась внукам», — рассказывал он.