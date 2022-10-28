Медведев поздравил Маска с покупкой Twitter

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил американского предпринимателя Илона Маска с приобретением Twitter. В своем обращении он также посоветовал бизнесмену «заканчивать» с работой Starlink в Украине.

«Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink в Украине», — написал Медведев в Twitter.

Сегодня стало известно, что Илон Маск стал новым владельцем Twitter. О сделке говорили еще весной этого года, несколько раз договоренности срывались, однако в четверг Маск уволил топ-менеджеров и написал в своем Twitter «Птица свободна», намекая на логотип компании и свои прошлые заявления о введении в соцсети настоящей свободы слова.

Маск планирует убрать опцию пожизненной блокировки аккаунтов, а значит, ранее забаненные пользователи смогут вернуться в Twitter. Доступ к учетной записи уже вернули рэперу Канье Уэсту. Ранее его лишили аккаунта за антисемитский твит.

Американский предприниматель также пообещал сотрудникам компании не сокращать штат компании на 75%. Twitter нужен ему, чтобы заработать больше денег и «попытаться помочь человечеству, которое я люблю». Сделка по покупке Twitter составила 44 млрд долларов.