Патрушев извинился за своего помощника, назвавшего сектой еврейское движение «Хабад Любавич»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принес извинения за своего помощника Алексея Павлова, назвавшего сектой еврейское движение «Хабад Любавич», сообщает РБК. Такую формулировку чиновник использовал в статье о религиозной ситуации в Украине, опубликованной в «Аргументах и Фактах».

«В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А.Павлова, и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности», — цитирует текст письма редакция.

Ранее издание «Аргументы и факты» опубликовало интервью с помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В этом интервью генерал-майор ФСБ Алексей Павлов поделился с читателями своими познаниями в области «сатанинских практик», распространенных, по его мнению, в Украине. В перечень попали некие «неопятидесятники» — Церковь Христа с центром в Бостоне, а также сайентологи, евреи и любавичские хасиды, «главным жизненным принципом» которых «является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами».