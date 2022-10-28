В Украине погиб 23-летний мобилизованный из Челябинской области

В Украине погиб 23-летний мобилизованный из города Сатка в Челябинской области Андрей Шибаев. Накануне в его родном городе прошла церемония прощания. Об этом сообщают «Говорит Сатка» и «Федерал Пресс».

Молодого человека мобилизовали 27 сентября. Вместе с другими мобилизованными его перебросили на «боевое слаживание» в Свердловскую область. Спустя несколько дней он уже попал в зону боевых действий, где вскоре погиб. Обстоятельства его смерти в СМИ не уточнили.

На траурной церемонии выступил начальник отдела военного комиссариата Сатки Игорь Хрустов. Он назвал Шибаева «достойнейшим защитником своего Отечества», который отдал «жизнь ради того, чтобы над нами было мирное небо».