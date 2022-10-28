В Сан-Франциско напали на 82-летнего мужа Нэнси Пелоси

Пол Пелоси, 82-летний супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, находится в больнице после «жестокого нападения» с молотком. Нападение было совершено в их доме в Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters.

Подозреваемый, проникший в дом Пелоси и напавший на ее мужа, в настоящее время задержан, его имя не раскрывается. В каком состоянии находится пострадавший, также не уточняется. В офисе Нэнси Пелоси сообщили, что его госпитализировали и он в ближайшее время пойдет на поправку.

Полиция Капитолия устанавливает мотивы нападения. Обстоятельства преступления все еще не ясны. Полиция недоумевает, как злоумышленник смог пробраться в дом.