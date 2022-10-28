Журналистка «России сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму

В Крыму погибла бывший главный редактор «Газеты.Ru» и глава регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева. Пресс-служба медиагруппы утверждает, что смерть журналистки наступила в результате несчастного случая.

Как сообщили РИА «Новости» в «России сегодня», Бабаева погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Подробностей инцидента в пресс-службе медиагруппы не привели.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев описал Бабаеву как «профессионала высшей пробы» и «теплейшего человека, остро болевшего за Россию». «Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — сказал он.