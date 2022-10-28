На здании чешского МВД в Праге появился баннер с Путиным в мешке для трупов

На здании МВД Чехии в Праге появилось изображение с президентом России Владимиром Путиным в мешке для трупов. Рядом с ним изображены чешский и украинский флаги.

Фото баннера в своем Twitter опубликовал министр внутренних дел страны Вит Ракушан. «Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь и за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг и не дадим ему украсть понятие патриотизма и наш флаг», — подписал он снимок.



Сегодня в Чехии отмечается День возникновения независимой Чехословацкой республики — государства, просуществовавшего 74 года и распавшегося в результате «бархатного развода» Чехии и Словакии.