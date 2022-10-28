Матвиенко назвала «крысами» уехавших из страны россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «крысами» россиян, покинувших страну из-за начала боевых действий в Украине и мобилизации. С соответствующим заявлением сенатор выступила перед журналистами в пятницу.

«Те, кто останется [за границей], я хотела бы, чтобы те, кто так свое Отечество поливает [грязью], пусть там и остаются, если им там хорошо. Пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля, который сказал: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — заявила Матвиенко журналистам.

Матвиенко выразила уверенность в том, что большинство россиян, уехавших за границу, в конечном счете вернутся обратно из-за «ностальгии по родной земле, по родному дому». Она также отметила, что с точки зрения права, любой россиянин может уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ.

«Никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил преступление в стране, где он находится», — добавила сенатор.



По данным Forbes, после объявления «частичной» мобилизации Россию покинуло порядка 700 тысяч человек, при этом больше четверти из них отправились в Казахстан. Также популярными направлениями стали Грузия, Монголия и другие приграничные страны. Очереди из машин также образовались на границе с Финляндией, однако вскоре власти страны полностью запретили въезд в страну россиянам по шенгенским визам.