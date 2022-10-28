Шойгу объявил завершенной «частичную» мобилизацию в России

UPD: Путин пока не подписал указ о завершении «частичной» мобилизации, обращает внимание «Медуза»*.

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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении «частичной» мобилизации в России, сообщает ТАСС. Она длилась чуть больше месяца.

По словам Шойгу, в рамках мобилизации в российскую армию были призваны 300 тысяч человек. Их средний возраст составил 35 лет. На начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных разными видами довольствия, которые позже были устранены, отчитался глава Минобороны РФ.

Шойгу заявил, что в зону боевых действий уже отправились 82 тысячи мобилизованных, из них 41 тысяча действуют в составе боевых подразделений, оставшаяся половина пока проходит подготовку. Других мобилизационных заданий на настоящий момент не планируется, отметил министр обороны.

Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, рассказал Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации добровольно в армию поступили порядка 13 тысяч человек.

Фото: официальный сайт Кремля

* «Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».