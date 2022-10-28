Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» запускает новый сайт со списками политзаключенных. По последним данным, за последний год их число в России выросло с 420 до 502 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«В преддверии 30 октября, дня памяти жертв политических репрессий и дня российского политзаключённого, правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» запускает постоянный сайт memopzk.org, на котором будут размещаться актуальные списки политзаключённых в России, адреса для писем, реквизиты для финансовой помощи политзаключённым и их семьям, а также другие информационные и аналитические материалы по теме», — говорится в сообщении.

Сайт «Мемориала»* перестал обновляться после вступления в силу решения о его ликвидации. В декабре 2021 года Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировали «Международный Мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Поводом стало якобы систематическое нарушение требования закона об «иностранных агентах».

Прокуратура на суде также утверждала, что «Мемориал»* занимался «искажением исторической памяти о Великой Отечественной войне» и создавал «ложный образ Советского союза как террористического государства». После решения судов ЕСПЧ потребовал приостановить их исполнение до вынесения решения по жалобе российских НКО на закон об «иностранных агентах».

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов» и ликвидированы