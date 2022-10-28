РБК: Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, в том числе статуса свидетеля или подозреваемой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни причем», — сообщил собеседник издания, знакомый с содержанием уголовного дела.

Речь идет об уголовном деле в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря.



Следственные мероприятия прошли также в подмосковном доме Ксении Собчак. ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.

Накануне Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Тушите свет». «Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет», ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — сообщила журналистка.

Несмотря на это, правоохранительные органы в России могут организовать доследственную проверку в отношении Собчак. Дело в том, что журналистка могла не уведомить миграционную службу о наличии израильского гражданства, по которому она въехала на территорию Литвы.