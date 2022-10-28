В Петербурге завершилась мобилизация

UPD: В ЗВО подтвердили «Бумаге», что «основные мероприятия в рамках частичной мобилизации» окончены.

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UPD: В Западном военном округе опровергли информацию о завершении «частичной» мобилизации в городе. Там заявили, что губернатор Александр Беглов «не имеет полномочий её остановить». «Она объявлена указом президента и только указом президента может быть остановлена», — заявили MR7.ru в ЗВО.

Ситуация в Москве развивалась иначе. «Медуза»* сообщала, что Собянин объявил о завершении мобилизационный мероприятий, несмотря на то, что поставленный план выполнен не был. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что для этого Собянин «проявил определенные организаторские способности, использовал вертикаль власти, которая у него есть». Столичные военные его решение оспаривать публично не стали.

Тем временем, призыв в Петербурге так или иначе придется закончить, поскольку министр обороны Сергей Шойгу объявил «частичную» мобилизацию завершенной по всей России. Президент Владимир Путин в ближайшее время должен подписать соответствующий указ.

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Основные мероприятия по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге завершены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан прибывающих в запасе завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме. Завершается сбор личного состава», — говорится в сообщении.

На вопрос, будут ли еще вручать повестки, в мэрии посоветовали обратить «внимание на формулировки».



Ранее источники «Медузы»*, близкие к Кремлю, сообщили, что мобилизацию в Москве решили остановить, поскольку она вызвала фрустрацию среди горожан. По их словам, отношение москвичей к призывной кампании еще сильнее ухудшилось после облав на мужчин призывного возраста. По этой причине мобилизацию хотели объявить завершенной и в Петербурге, хотя город так и не выполнил «план по набору» в российскую армию.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

