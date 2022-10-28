«Ростех» выразил обеспокоенность в связи с раздачей повесток на заводе «ОДК — Газовые турбины» в Рыбинске. В госкорпорации в беседе с РБК напомнили, что сотрудники завода имеют право на отсрочку, так как их предприятие относится к оборонно-промышленному комплексу.

«Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах», — заявили РБК в госкорпорации.

Администрация Рыбинска объяснила РБК, что массовая раздача повесток сотрудникам завода на проходной была организована в связи с отказом руководства предприятия вручать их самостоятельно. Представители главы города Дмитрия Рудакова заявили, что повестка «не означает обязательный призыв», и окончательное решение о мобилизации остается за военкоматом.

Накануне стало известно, что сотрудники военкоматов и полиция организовали массовую раздачу повесток на заводе «ОДК — Газовые турбины» в Рыбинске. Силовики перекрыли центральную проходную, ловили мужчин, отводили их в автобус и там заставляли расписываться в повестках. В военкомат обязали прийти всех, кто подходит по возрасту.