Траты россиян на антидепрессанты в 2022 году выросли на 70%

Россияне в январе — сентябре 2022 года стали тратить на антидепрессанты на 70% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Общие траты достигли показателя в 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Согласно результатам исследования, за девять месяцев текущего года россияне купили почти в два раза больше упаковок антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам сентября их число достигло 8,4 млн. При этом сумма затрат выросла на 70% и составила 5 млрд рублей. Чаще всего антидепрессанты покупали жители Москвы (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения), Санкт-Петербурга (1,2 тыс.), Подмосковья (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).

«Честный знак» утверждает, что с начала 2022 года в России на 24% выросло производство отечественных антидепрессантов. Несмотря на наращивание собственного производства, поставки импортных препаратов также выросли на 42%. Совокупный рост поставок антидепрессантов на отечественный рынок составил 32%.

Также в 2022 году был зафиксирован рост потребления в сегменте успокоительных препаратов. Россияне стали тратить на них на 44% больше средств, чем в прошлом году. За девять месяцев жители страны успели купить 108 млн упаковок таких лекарств, потратив 13,9 млрд рублей

