Петербурженка пригрозила администратору супермаркета уголовным делом за тематическую витрину к Хэллоуину

Петербурженка потребовала убрать украшения к Хеллоуину из супермаркета. Она заявила, что хэллоуинские тыквы являются атрибутом «сатанинского праздника» и оскорбляют ее религиозные чувства. Ролик с жалобами покупательницы опубликовал Telegram-канал Baza.

Женщина записала видео из магазина «Перекресток», в котором называет витрину с хэллоуинскими тыквами «посвященной сатанинским культам» и угрожает администратору уголовным делом по статье об оскорблении чувств верующих. Она также заявила, что стенд напугал ее маленьких детей.

«У нас сейчас война в стране идет, наши парни вот за это погибают? Вам не стыдно? Это позор!» — заявила покупательница, пригрозив заявлением в прокуратуру. Также она сказала, что один из ее сыновей в настоящее время находится в зоне боевых действий.



