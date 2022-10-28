В Пскове дочь военного оштрафовали на 35 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ

Суд в Пскове оштрафовал на 35 тысяч рублей дочь военного за «дискредитацию» российской армии, сообщает «Север.Реалии»*. Поводом для протокола послужило участие девушки в репортаже информационного агентства Agence France-Presse, в котором она рассказала о чувстве вины перед украинцами.

Девушку зовут Анастасия Григорьева, прежде она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ей и ее сестре назначили 20 часов обязательных работ за антивоенный пикет. В руках они держали плакат с надписью «УКРАИНЕ — МИР, РОССИИ — СВОБОДУ!» Отец сестер служит по контракту в российской армии.

В интервью Agence France-Presse Григорьева заявила: «Я испытываю огромную вину перед всеми украинцами, мне жаль, что им приходится через все это проходить постоянно, эти военные преступления, война в стране, разрушенные дома».

*«Север.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



