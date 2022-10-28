Эксперты приступили к расшифровке бортового самописца Су-30СМ, упавшего на жилой дом в Иркутске

Участники расследования крушения истребителя Су-30СМ в Иркутске извлекли из обломков самолета бортовой самописец. Эксперты уже приступили к его расшифровке — предполагается, что он поможет выяснить причину последнего маневра истребителя. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее «Коммерсант» выяснил, что летчики-испытатели упавшего в Иркутске Су-30СМ потеряли сознание в полете из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Еще одной причиной потери сознания могло стать попадание азота в воздушную смесь. Несмотря на это, самолет продолжал относительно безопасное движение по условному кругу на высоте 600 метров.

Эксперты полагают, что полет мог продолжаться до полного расходования топлива, однако спустя 40 минут истребитель совершил странный маневр. Самолет опустил нос и при работающих двигателях почти отвесно понесся к земле. По мнению следователей, это могло произойти вследствие непроизвольного падения одного из пилотов на ручку управления самолетом. Вероятно, ремни к этому времени у обоих пилотов были отстегнуты.

По какой причине пилоты потеряли сознание, выяснить будет гораздо сложнее. Дело в том, что в результате катастрофы была полностью утрачена кислородно-дыхательная аппаратура экипажа, поскольку располагалась в передней части самолета. Именно на нее пришелся удар о землю.



Следствие сообщило, что рассматриваются две версии крушения: отказ авиатехники и ошибка пилотирования. Но по данным Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте, будет рассматриваться и третья версия: о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

Нехватка кислорода могла привести к одновременному обмороку пилотов. Также в дыхательную смесь мог попасть азот. Но судмедэкспертам будет сложно установить причину смерти: оба газа есть в обычном воздухе. Следствие назначит дополнительные экспертизы.