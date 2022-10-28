AP и PBS выяснили, кто руководил действиями российской армии под Киевом

Associated Press и телеканал PBS опубликовали расследование о предположительных преступлених российской армии под Киевом. Руководил войсками в тот момент глава Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко. Разведка Британии сообщала, что его могли уволить с поста командующего ВВО в мае 2022 года.

В руки журналистов от британского Королевского объединенного института оборонных исследований попали российские «боевые планы», датированные 22 февраля.

В селах военные получили приказ проводить зачистки: «националистическое сопротивление» нужно уничтожать. Согласно документам, у российских офицеров и солдат были списки от разведки, по которым «идентифицировали и обезвреживали» тех, кто представляет угрозу.

Перехваченные украинскими разведчиками звонки показывают, что российские солдаты рассказывали об убийствах мирных жителей своим родным.

«Солдаты говорили своим матерям, женам и друзьям в России, что они убивали людей просто за то, что они были на улице, тогда как «настоящие» мирные жители должны были быть в подвале», — пишет AP.

Научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг говорит, что приказы должен был как минимум видеть и одобрить Александр Чайко. Журналисты пишут, что действия российских военных были «стратегической и организованной жестокостью», которую одобрило и регламентировало высшее командование.

Чайко вместе с войсками находился в марте в селе Здвижевка Бучанского района, он располагался в здании детского сада. Его по фотографии опознали мирные жители. Однако его влияние простиралось за пределы Бучанского района.

В саду дома, где находился Чайко, после вывода российских войск местные жители обнаружили тела пяти человек. Всего в селе обнаружили 17 погибших мирных жителей.

У некоторых из них были завязаны руки и глаза. Троих из первых обнаруженных погибших российские солдаты обвинили в работе на ВСУ: якобы те были наводчиками. Мирные жители жили в селе Озера в километре от Воздвиженки — там их и задержали.

Генпрокуратура Украины обвинила Чайко в планировании и организации атаки на север страны. Если удастся доказать, что Чайко причастен к реализации российской политики и боевых действий, если он мог предотвратить действия солдат против мирных жителей, то ему могут предъявить обвинения в преступлениях против человечности. В Генпрокуратуре добавили, что все, что происходило на захваченных территориях — это не отдельные случаи, а политика российских военных.

Чайко командовал российскими подразделениями в Сирии. По мнению Human Rights Watch, он ответственен за бомбардировки больниц и школ, применение оружия неизбирательного действия в жилых районах. Чайко находится в санкционных списках Великобритании за жестокие методы ведения войны. В России в 2020 году генерал получил звание Героя страны, добавили «Важные истории»*.





*«Важные истории» Минюст России считает «нежелательной организацией».