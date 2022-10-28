Арестованного в Италии сына Красноярского губернатора объявили в розыск в России

«Тайга.Инфо»* сообщила, что Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса и учредителя компании «Сибуголь», арестовал Мещанский районный суд Москвы. Его обвиняют в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По предъявленным в России обвинениям ему грозит до семи лет лишения свободы.

Усса на прошлой неделе арестовали в Италии по запросу США. Его вместе с пятью гражданами России и двумя венесуэльскими трейдерами подозревают в отмывании денег. Минюст США считает, что они использовали криптовалюты и подставные компании при реализации нефти из Венесуэлы. Также они могли покупать оборудование двойного назначения, в том числе военного, которое могло попасть в Россию в обход санкций.

Отец Усса сказал, что дело против его сына носит политический характер.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — сказал Александр Усс.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».