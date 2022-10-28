Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Владимир Путин подписал указ об утверждении летчика Константина Ярошенко в качестве члена Общественной палаты России. В указе он назван «правозащитником и общественным деятелем».

В апреле 2022 года Константина Ярошенко обменяли на гражданина США Тревора Рида. Он провел больше 10 лет в тюрьме за контрабанду наркотиков. Приговор на 20 лет тюрьмы вынесли Ярошенко в 2010 году.

Тревор Рид, бывший морской пехотинец, отбывал наказание в России. Его задержали в 2019 году во время уличного конфликта: по версии силовиков, он оказал сопротивление полиции, а в машине ударил одного полицейского и напал на водителя. В 2020 году Рида приговорили к 9 годам колонии общего режима. Полицейским он также должен был выплатить по 100 тыс. рублей компенсации.